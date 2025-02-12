النفط يتراجع بعد تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام الأمريكية بينما ضغطت المخاوف حيال الرسوم الجمركية على المعنويات، ما بدد مكاسب حققتها الأسعار على مدى ثلاثة أيام مدفوعة بتزايد التوتر في الشرق الأوسط وتشديد للعقوبات.

وبحلول الساعة 01.30 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.47 بالمئة، إلى 76.64 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 72.95 دولارا للبرميل.

وأنهى التراجع سلسلة مكاسب للأسعار استمرت ثلاثة أيام، وشهدت ارتفاع خام برنت 3.6 بالمئة وصعود الخام الأمريكي 3.7 بالمئة.

وأفادت مصادر نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، زادت 9.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير.

كما قالت المصادر إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات البنزين 2.51 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 590 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وانخفضت الأسعار أيضا بسبب المخاوف من يؤدي فرض واشنطن رسوما جمركية أو التهديد بفرضها إلى الحد من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.

لكن التوتر في السوق إزاء الإمدادات حد من الخسائر.

وأثار تحذيران منفصلان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن وقف إطلاق النار في غزة سينتهي إذا لم تفرج حركة (حماس) عن الرهائن الإسرائيليين يوم السبت شبح تجدد العنف مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط.

وساهم التوتر في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء، وكذلك العقوبات الأمريكية التي تعطل تدفقات النفط الروسي إلى الصين والهند وحملة "أقصى الضغوط" التي يشنها ترامب على النفط الإيراني.