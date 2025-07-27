الموانئ الألمانية بحاجة إلى 15 مليار يورو للتطوير والتوسعة

تحتاج الموانئ البحرية الألمانية إلى استثمارات للتجديد والتوسعة بقيمة 15 مليار يورو، بحسب الاتحاد الألماني للموانئ البحرية.

وقالت رئيسة الاتحاد، أنجيلا تيتسرات، في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» المقرر صدورها، اليوم الأحد: «يتعلق هذا الأمر بتدهور الأرصفة، ونقص الأسطح القادرة على تحمل الأحمال الثقيلة، وصولاً إلى غياب التشبيك مع المناطق الداخلية للموانئ».

وأوضحت تيتسرات أن مبلغ الـ 15 مليار يورو يمثل 3% فقط من الأموال، التي خصصتها الحكومة الألمانية الجديدة لتحسين البنية التحتية للبلاد، وقالت: «بهذه الأموال يمكننا تنفيذ جميع عمليات التحديث العاجلة بشكل كامل ومستدام في غضون 12 عاماً».

وأشارت تيتسرات إلى أن المبلغ لن يأتي من صندوق البنية التحتية وحده، بل يمكن سحبه من ميزانية الدفاع أو صندوق المناخ أو وزارة الاقتصاد أو ميزانية النقل، موضحة أن للموانئ البحرية الألمانية دوراً محورياً في جميع هذه المجالات، ما يبرر الإنفاق من مختلف الصناديق، التي أنشأتها حكومة المستشار فريدريش ميرتس، التي تولت منصبها مطلع مايو الماضي.

ودعت تيتسرات الحكومة الألمانية إلى الاضطلاع بدور أكبر بكثير في دعم موانئ البلاد، من خلال زيادة المبلغ السنوي المخصص لها من 38 مليون يورو حالياً إلى 500 مليون يورو، «حتى لا تتكرر أوجه القصور السابقة».

ورحبت تيتسرات بتقديم الحكومة الألمانية دعماً إضافياً بقيمة 400 مليون يورو على مدار 4 سنوات من صندوق التحول المناخي لتحديث قطاع الشحن والموانئ بطريقة صديقة للمناخ.