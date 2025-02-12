تمويل البيتكوين ينخفض إلى 0 %

انخفض متوسط التمويل الدائم للعقود الآجلة لعملة البيتكوين إلى 0% على «بينانس» و«باي بيت» و«أو كيه إكس»، أكبر 3 منصات لتداول العملات الرقمية. وهذا الانخفاض يعني أنه لا توجد هيمنة واضحة من المتداولين على المراكز الطويلة أو القصيرة.

وارتفاع معدل التمويل يعني أن مزيداً من المتداولين يراهنون على ارتفاع سعر البيتكوين، وهو ما يقصد أن المتداولين على المراكز الطويلة يهيمنون على السوق.

أما إن كان سلبياً، فهذا يعني أن مزيداً من المتداولين يراهنون على انخفاض سعر البيتكوين، أو أن الهيمنة للمتداولين على المراكز القصيرة. أما الوصول إلى صفر فهذا يعكس باختصار حالة من عدم يقين في السوق.

وبلغ سعر بيتكوين 97,885 ألف دولار أمس، بزيادة 0.25% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وارتفع سعر «إيثيريوم» بنسبة أكبر بلغت 1.42% إلى 2690.8 دولاراً.

كذلك ارتفع سعر «إكس آر بي» بنسبة 5% منذ آخر انخفاض لها، وبنسبة 2.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل سعرها إلى 2.5 دولار.ويأتي ذلك فيما تم التداول على سولانا بسعر 202.24 دولار بانخفاض 0.38%.