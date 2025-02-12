الدولار يصعد بدعم من رسوم ترامب الجمركية

ارتفع الدولار، أمس، بعد تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية مرتفعة على جميع واردات بلاده من الصلب والألمنيوم، وإعلانه أنه يخطط لفرض رسوم جمركية عكسية على دول أخرى خلال الأيام المقبلة.

وارتفع الدولار الأمريكي 0.13 بالمئة أمام نظيره الكندي ليسجل 1.4333 دولار كندي، ويعزز مكاسب حققها في الجلسة السابقة، إلا أن الدولار الكندي لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى في 22 عاماً الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر.

وانخفض اليورو 0.02 بالمئة إلى 1.0305 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.01 بالمئة إلى 1.2363 دولار.

وصعد الدولار الأمريكي 0.03 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 151.94 يناً.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إذ سجل 108.35 ليحافظ على مكاسب ضئيلة حققها في الجلسة السابقة. وهبط الدولار الأسترالي 0.02 بالمئة إلى 0.6276 دولار أمريكي.