«غولدمان ساكس» يعود لدور صانع السوق الرئيسي للصناديق المتداولة

عاد بنك «غولدمان ساكس غروب» ليكون ضمن صانعي السوق الرئيسيين للصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، مستأنفاً حضوره في زاوية من عالم المال باتت تهيمن عليها شركات التداول عالي التردد.

تولت الشركة دور صانع السوق الرئيسي لصندوق «سي جي يو إس لارج غروث» (CG US Large Growth ETF) المتداول في البورصة تحت رمز (CGGG) وقيمته 34 مليون دولار، والذي أطلقته شركة «كابيتال غروب» (Capital Group) في أواخر يونيو الماضي. تمثل هذه الخطوة أول عودة علنية لـ «غولدمان» إلى نشاط داخل الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت منه بشكل كبير خلال 2017. يأتي هذا استجابة لطلب متزايد من العملاء، وفقاً لما أفاد به شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، ورفض البنك التعليق على الموضوع.

دعم صناديق الاستثمار المتداولة

صانعو السوق الرئيسيون يعدون جزءاً محورياً في بنية صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، إذ يقومون بتسعير عروض الشراء والبيع، ويساعدون أحياناً في تمويل الصناديق الجديدة.

يشير التصنيف كونه صانع سوق رئيسياً إلى التزام بتوفير السيولة، ويتطلب ذلك عادة رأس مال ودعماً في عمليات التداول.

وكان انسحاب «غولدمان» خلال 2017 قد شهد تخليه عن أدواره القيادية في مئات الصناديق التي كان يمولها سابقاً، وسط تحولات تنظيمية أعقبت الأزمة المالية دفعت بعض البنوك إلى الخروج من هذا المجال، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ نيوز» آنذاك. سرعان ما ملأت هذا الفراغ شركات تركز على التداولات عالية التردد مثل «جيني ستريت» (Jane Street) و«سسكويهانا فاينانشال غروب» (Susquehanna Financial Group) وشركة «سيتاديل سيكيوريتيز» (Citadel Securities)، والتي تُعد الآن ركائز أساسية لسوق التداول الثانوي للصناديق المتداولة في البورصة.

في الوقت الراهن، تتولى «جين ستريت» دور صانع السوق الرئيسي في أكثر من 800 صندوق مدرج عبر بورصات «نيويورك أركا» (NYSE Arca) وبورصة شيكاغو لعقود الخيارات (Cboe) وبورصة «ناسداك»، بينما تغطي «سيتاديل» أكثر من 450 صندوقاً، وتشرف «فيرتو فاينانشال» على أكثر من 700، و«سسكويهانا» أكثر من 600، وفقاً لبيانات من البورصات جمعتها «بلومبرغ إنتليجنس».

أرباح كبيرة للصناديق المتداولة

قال المحلل في «بلومبرغ إنتليجنس»، أثاناسيوس بساروفاغيس: «عندما تنظر إلى إيرادات شركات مثل «جين ستريت» و«سيتاديل» يتضح مدى ربحية هذا المجال، فالجزء الأكثر ربحاً في منظومة الصناديق المتداولة في البورصة لا يكمن في المنتجات ذاتها، بل في البنية التحتية المحيطة بها مثل صناعة السوق والخدمات والعمليات. إنه مجال تنافسي للغاية، لكن البنك الكبير يمكن الرهان على نجاعته في هذا المجال».

من جانبها، أشارت «كابيتال غروب»، الجهة المصدرة لصندوق «سي جي يو إس لارج غروث»، إلى النشاط المتزايد في قطاع الصناديق المتداولة في البورصة. أوضح سكوت زيفر، رئيس منتجات الصناديق المتداولة في البورصة وأسواق رأس المال في «كابيتال غروب»: «نحن دائماً نبحث عن شراكات مع مزودي سيولة عالية الجودة، ومع هذا النشاط الكبير والنمو المتوقع في فئة الصناديق المتداولة من الرائع أن نرى غولدمان ساكس يتولى دور صانع السوق الرئيسي لصندوق «سي جي يو إس لارج غروث»».