«نوفارتس» تشتري «انثوس» بـ 3.1 مليارات دولار

أعلنت شركة نوفارتس السويسرية للأدوية أنها توصلت لاتفاق لشراء شركة انثوس للتكنولوجيا الحيوية في المراحل السريرية مقابل 3.1 مليارات دولار.

وينص الاتفاق على أن نوفارتس سوف تدفع دفعة أولية بقيمة 925 مليون دولار بمجرد إتمام الصفقة، بالإضافة إلى دفعات تعتمد على الإيفاء بأهداف تنظيمية ومبيعات محددة بقيمة تصل إلى 2.15 مليار دولار. ومن المتوقع استكمال الاتفاق خلال النصف الأول من عام 2025.

يشار إلى أن شركتي بلاكستون لايف سياينس ونوفارتس أسستا شركة انثوس خلال عام 2019، حيث تتخصص في تطوير علاجات لأمراض القلب والأوعية الدموية.