ترامب يعلن الحرب على الماصات الورقية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحرب على الماصات الورقية، ودعا إلى العودة إلى الماصات البلاستيكية.

ووقع ترامب، في البيت الأبيض، أمراً تنفيذياً ينص على أنه يتعين على الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية عدم شراء واستخدام الماصات الورقية مستقبلاً.

وسيضع فريق ترامب استراتيجية وطنية لإنهاء استخدام الماصات الورقية، وسيتم إلغاء الإرشادات التوجيهية التي تضر بالماصات البلاستيكية.

وقال ترامب عن الماصات الورقية «هذه الأشياء لا تعمل. لقد استخدمتها عدة مرات، وفي بعض الأحيان تتحطم وتتفكك».

وأضاف: «إذا كان هناك شيء ساخن، فإنه لا يدوم طويلاً، إنها مسألة دقائق، وأحياناً ثوان، إنه وضع سخيف، لذلك سنعود إلى الماصات البلاستيكية. أعتقد أنه لا بأس في ذلك». وتابع ترامب قائلاً إنه لا يعتقد أن «البلاستيك سيؤثر على أسماك القرش كثيراً أثناء تناولها الطعام وهي تشق طريقها عبر المحيط».

وتعتبر السلع البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة مثل أكواب الشرب أو أدوات المائدة أو المصاصات ضارة بالبيئة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الكثير منها ينتهي به المطاف في مياه المحيط.

وفي الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، تم حظر بيع ماصات الشرب البلاستيكية منذ منتصف عام 2021. وتم إنتاج نحو 9.2 مليارات طن من البلاستيك منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعادل تقريباً وزن 910 آلاف برج إيفل، حسبما ذكرت بيانات الأمم المتحدة. والغالبية العظمى من هذه المواد، غير قابلة للتحلل البيولوجي وينتهي بها المطاف في مواقع النفايات أو في المحيطات.