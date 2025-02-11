لا شيء يستطيع تدميره.. ما أسباب ازدياد الطلب على الفحم؟

الفحم هو نوع من أنواع الوقود الأحفوري، يُستخدم على نطاق واسع في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة.

يُعتبر الفحم مصدرًا مهمًا للطاقة، ولكن يُعد أيضًا أحد المسببات الرئيسية للانبعاثات الغازية التي تساهم في تغير المناخ، ولكن عدة أسباب تؤدي إلى زيادة الطلب على الفحم، ومنها: الطلب المتزايد على الطاقة مع نمو الاقتصادات العالمية، يزداد الطلب على الطاقة،و التوسع الصناعي ، حيث يستخدم الفحم كوقود رئيسي في العديد من الصناعات، مثل إنتاج الصلب والأسمنت، كما يستخدم في توليد الكهرباء في العديد من البلدان، بالإضافة إلى التوسع في الاستخدامات الصناعية، حيث يستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية، مثل إنتاج الكيماويات والأسمدة.

لن يتمكن العالم من التخلص من قبضته على الفحم في أي وقت قريب.

سعة الفحم

وبلغت سعة الفحم في العالم إلى مستوى قياسي جديد يبلغ نحو 2175 جيجاوات في عام 2024، حسبما أظهرت بيانات Global Energy Monitor في 6 فبراير.

وسعة الفحم هي إجمالي إنتاج الطاقة الذي يمكن توليده من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة إنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع الاستهلاك العالمي للكهرباء في عام 2025، وفقا لشبكة "CNBC".

وقال روب ثوميل، مدير المحفظة الاستثمارية لدى شركة تورتويز كابيتال: ”يحتاج العالم إلى المزيد من الطاقة، ويحتاج إليها الآن. ولكي ينمو الاقتصاد العالمي، فإنه يحتاج إلى مصادر إمداد بالطاقة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والموثوقية”.

الذكاء الاصطناعي

كما أدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع احتياجات العالم للطاقة. وأظهرت التقارير أن احتياجات الطاقة التي تحركها مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم ستؤدي أيضًا إلى إطالة الطلب على الفحم".

لا شيء يستطيع تدمير الفحم

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير: "لا شيء يستطيع تدمير الفحم، ليس الطقس، ولا القنبلة.

لقد ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الفحم بشكل مطرد لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة، على الرغم من انخفاض استهلاكه المحلي.

وقالت دوروثي مي، مديرة مشروع متتبع مناجم الفحم العالمية في منظمة جلوبال إنيرجي مونيتور: ”إن التحول العالمي بعيدًا عن الفحم يظل تحديًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد في آسيا، حتى مع انخفاضات كبيرة في استهلاك الفحم في أوروبا والولايات المتحدة”.

ومن المتوقع أيضًا أن يكسر الطلب العالمي على الفحم مستوى قياسيًا جديدًا يبلغ 8.77 مليارات طن في عام 2024، وسيظل عند مستويات مماثلة حتى عام 2027، وفقًا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية .

وأعلنت الصين مؤخرا أن وارداتها من الفحم ارتفعت بنسبة 14.4% إلى مستوى قياسي في عام 2024 ، لتبلغ 542.7 مليون طن مقارنة بـ 474.42 مليون طن في العام السابق.

وبحسب تقرير لشبكة " CNBC" فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو أيضًا أكبر مستهلك للفحم على مستوى العالم، حيث سيمثل أكثر من 56% من الطلب العالمي في عام 2023 .

وقال مي إن استراتيجية الصين لتخزين الفحم، والتي وصلت إلى مستوى قياسي، تهدف إلى حد كبير إلى إعداد البلاد لمواجهة نقص محتمل في الطاقة بسبب الأحداث الجوية.

وأظهرت بيانات من مؤسسة إمبر إنرجي البحثية للطاقة أن الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية شكلت ما يقرب من 30% من مزيج الكهرباء في الصين في عام 2023.

وأضافت مي أنه عندما ينخفض ​​إنتاج الطاقة الكهرومائية نتيجة لقلة هطول الأمطار، فإن الحكومة الصينية تعتمد غالبًا على طاقة الفحم لضمان أمن الطاقة.

وقالت ”العائق الرئيسي الآخر ليس توافر البنية الأساسية للطاقة المتجددة، بل صعوبة نقل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر المقاطعات”، مضيفة أن الفحم سيظل ”العمود الفقري للطاقة الحاسمة” في الصين حتى يتم تطوير تكامل الشبكة وإدارتها بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد.

وفي الهند، أدت الحرارة الشديدة الناجمة عن المناخ إلى ارتفاع الطلب على الطاقة للتبريد، كما أن مصادر الطاقة النظيفة لا يتم بناؤها بالسرعة الكافية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، حسبما قال مي.

كما ساهم تركيز الهند على التنمية الاقتصادية والبنية الأساسية في تعزيز استهلاك الأسمنت والصلب، وهي الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم، وفقًا لشبكة CNBC.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الصلب في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بنسبة تتراوح بين 8 و9% في عام 2025، متجاوزًا الطلب في الاقتصادات الأخرى، بسبب انتعاش البناء المكثف بالصلب في قطاعي البنية التحتية والسكن، وفقًا لبيانات شركة الاستشارات كريسيل .

وفي ديسمبر الماضي، مددت الهند توجيهاتها لتشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم المستوردة بكامل طاقتها حتى 28 فبراير.

ولكن هذا لا يعني أن الهند أهملت أهدافها في مجال الطاقة المتجددة. فقد حددت البلاد هدفا طموحا يتمثل في تلبية 50% من احتياجاتها من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقد أحرزت تقدما في هذا الصدد.

وحتى أكتوبر الماضي، بلغت حصة الطاقة المتجددة أكثر من 46.3% من قدرة توليد الكهرباء في البلاد، وفقا لوزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند.

ما وراء الصين والهند

وأشار تقرير جلوبال إنيرجي مونيتور إلى أن الدول الأخرى الرائدة في بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، بخلاف الهند والصين، هي بنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام.

من المتوقع أن تتفوق فيتنام على تايوان لتصبح خامس أكبر مستورد للفحم في العالم ، بعد أن وصلت واردات البلاد من الفحم إلى مستوى قياسي في أكثر من عقد من الزمان في العام الماضي.

أظهرت بيانات وزارة الطاقة والموارد المعدنية في إندونيسيا أن إنتاج الفحم في البلاد ارتفع إلى حوالي 831 مليون طن ليسجل مستوى مرتفعا جديدا العام الماضي.

وذكرت شركة إمبر إنيرجي أن حصة الفحم في مزيج الكهرباء في الفلبين ستتجاوز نظيرتها في الصين بحلول عام 2023، لتصبح بذلك الدولة الأكثر اعتمادًا على الفحم في جنوب شرق آسيا.

وقال ديف جونز، محلل الكهرباء في مؤسسة إيمبر إنيرجي البحثية المتخصصة في الطاقة: ”هناك تركيز ضئيل على استخدام الطاقة بكفاءة، في حين أن الفحم رخيص للغاية”.

وقال إيان روبر، استراتيجي السلع الأساسية في أستريس أدفايزوري اليابان، إن الطلب القوي على الفحم في آسيا على نطاق واسع هو أيضا نتيجة جزئية لارتفاع أسعار الغاز منذ الحرب الروسية الأوكرانية ، نظرا لأن عددا من كبار مستوردي الفحم الحراري مثل الصين والهند وفيتنام قلصوا خططهم لبناء محطات الطاقة المعتمدة على الغاز في أعقاب ارتفاع أسعار الغاز الذي أعقب ذلك.

عامل الذكاء الاصطناعي

وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن من المتوقع أن يستمر ارتفاع الاستهلاك العالمي للكهرباء في عام 2025 .

وقال روب ثوميل، مدير المحفظة الاستثمارية لدى شركة تورتويز كابيتال: ”يحتاج العالم إلى المزيد من الطاقة، ويحتاج إليها الآن. ولكي ينمو الاقتصاد العالمي، فإنه يحتاج إلى مصادر إمداد بالطاقة تتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والموثوقية”.

كما أدى الذكاء الاصطناعي إلى تسريع احتياجات العالم للطاقة. وأظهرت التقارير أن احتياجات الطاقة التي تحركها مراكز البيانات في جميع أنحاء العالم ستؤدي أيضًا إلى إطالة الطلب على الفحم.

قال تيم وينتر، مدير المحفظة في شركة جابيلي فاندز: ”إن الولايات المتحدة والصين والعالم في سباق نحو التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي”. وأوضح أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك قدرًا هائلًا من الطاقة، مما يجعل من الصعب التخلص من مصدر طاقة موثوق وبأسعار معقولة مثل الفحم.

وأظهر تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات قد يتجاوز 35 جيجاوات بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف 17 جيجاوات المسجلة في عام 2022 .

هل لا يزال التحول في مجال الطاقة ممكنا؟

ومع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء بشكل أسرع، بدأ مراقبو الصناعة الآخرون يرددون توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن بقاء الطلب على الفحم عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال إريك نوتال، مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز: ”لا يمكن أن يكون هناك تحول في حين يستمر الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم في تسجيل مستويات قياسية مرتفعة”.

اتفقت الحكومات في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية. ولمنع ارتفاع درجة حرارة الأرض من تجاوز 1.5 درجة مئوية، من المتوقع أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 .

وكان البعض الآخر أقل تشاؤما، رغم إدراكهم للتحدي المتمثل في تحقيق تلك الأهداف في الوقت المناسب.

وقال روبر إن التعهد المستمر بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب الارتفاع الوشيك في إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، قد يضمن استمرار ضعف واردات الفحم في بعض أسواق استيراد الفحم، مشيرا إلى أن استهلاك الفحم كان في انخفاض في أوروبا وشمال شرق آسيا في السنوات الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، إذا التزمت البلدان بوعودها بمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، فقد يبدأ الفحم في رؤية انخفاض كبير في هذا العقد، كما قال جونز من شركة إمبر إنيرجي.