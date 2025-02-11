أسهم أوروبا دون تغير يذكر مع التركيز على رسوم ترامب الجمركية

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية إلى حد كبير اليوم الثلاثاء بعد تحقيق مستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق في الجلسة الماضية، فيما يقيم المستثمرون مخاطر حرب تجارية متصاعدة بعدما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على بعض المعادن.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش.

ورفع ترامب معدل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة سابقا.

وتراجع قطاع الموارد الأساسية واحدا بالمئة. وهبطت أسهم الشركات الأوروبية لتصنيع الصلب التي تمثل نحو 15 بالمئة من الواردات إلى الولايات المتحدة. وانخفض سهما شركتي تيسن كروب وزالتسجيتر واحدا بالمئة لكل منهما.

ونزل قطاع السفر والترفيه 1.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إنتين 10 بالمئة بعدما قالت الشركة البريطانية إن رئيسها التنفيذي جافين إيزاكس سيستقيل بأثر فوري.

وبين الأسهم الفردية، قفز سهم كيرينج 4.6 بالمئة بعدما أعلنت مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية تحقيق إيرادات في الربع الرابع فاقت التوقعات.

ويدلي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشهادته بشأن السياسة النقدية أمام الكونغرس في 15.00 بتوقيت غرينتش، ويترقب المستثمرون تعليقاته حول سياسات ترامب التجارية وتبعاتها على آفاق سعر الفائدة الأمريكية.