أجندة ترامب للهجرة.. تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي





تستعد الولايات المتحدة لمرحلة اقتصادية حرجة هذا العام، مع توقعات بأن تدفع أجندة الرئيس دونالد ترامب المتشددة للهجرة مئات الآلاف من الأشخاص لمغادرة البلاد، هذه السياسات، التي تشمل حملات ترحيل واسعة وقيوداً صارمة على الدخول، لا تهدد فقط بتقلص القوة العاملة المولودة في الخارج، بل يُعتقد أنها ستُحدث تداعيات سلبية عميقة على نمو الاقتصاد الأمريكي بأكمله.

في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا من قِبل معهد المشاريع الأمريكية (AEI)، ذي التوجه المحافظ، قدّر باحثون أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة قد يتراوح بين 525 ألفًا و115 ألفًا هذا العام، وهو ما يعكس، على حد قولهم، "انخفاضًا حادًا في التدفقات الوافدة وارتفاعاً طفيفاً في التدفقات الخارجة". يُقارن هذا بنحو 1.3 مليون مهاجر في عام 2024، وفقًا لـ Macrotrends، و330 ألف مهاجر في عام 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في توقف مفاجئ لحركة السفر العالمية وفق نيوزويك.

وإذا ثبتت صحة توقعاتهم الدنيا، فسوف يمثل ذلك المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة صافي هجرة سلبيا منذ عقود.

ونظراً لأن جزءاً كبيراً من القوة العاملة الأميركية يتألف من عمال مولودين في الخارج ــ 19.2%، وفقاً لوزارة العمل ــ وأن المهاجرين يشكلون أيضاً حصة كبيرة من سوق الإنفاق، فإن مثل هذا التراجع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على القوة العاملة والإنفاق الاستهلاكي، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة تصل إلى 0.4%.

ويتوافق هذا مع نتائج دراسة أخرى نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن انخفاض الهجرة قد يعني ضربة تتراوح بين 0.75% و1.0% لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

آثار سلبية

قالت مادلين زافودني، إحدى مؤلفات ورقة دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وفق نيوزويك: "إن الانخفاض في تدفقات المهاجرين، والانخفاض في عدد السكان المولودين في الخارج على نطاق أوسع، سيكون له آثار سلبية على النمو في القوى العاملة في الولايات المتحدة، وهو ما سيمتد إلى كل قطاع تقريباً من قطاعات الاقتصاد " .

ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض معدل المواليد في البلاد ــ وهو ما يشكل بالفعل مصدراً للقلق الاقتصادي ــ وهو ما يؤدي إلى تضاؤل حصة السكان في "سن العمل".

وقال زافودني "إن السكان في الولايات المتحدة يتقدمون في السن، ونحن نعتمد على المهاجرين الجدد للمساعدة في تعزيز النمو في القوى العاملة والقطاعات الرئيسية، من الزراعة إلى البناء إلى الرعاية الصحية".

ورداً على بعض هذه المخاوف، صرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "إن أجندة الرئيس ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ستُحسّن جودة حياة الأمريكيين على كافة الأصعدة. ولن تُستنزف الموارد الأمريكية، الممولة من دافعي الضرائب الأمريكيين، وتُستغلّ من قِبل المهاجرين غير الشرعيين".

وأضافت أن "الرئيس ترامب يفتتح العصر الذهبي لأمريكا ويعمل على تنمية اقتصادنا بفضل العمال الأمريكيين".

قال جيوفاني بيري، خبير اقتصاديات العمل وأستاذ في جامعة كاليفورنيا ، ديفيس، إن تأثير الانخفاض المستمر في صافي التدفقات الوافدة على الوظائف سيكون أشد وطأة في القطاعات ذات المهارات المحدودة، مثل البناء والزراعة والضيافة والخدمات الشخصية، وهي قطاعات من غير المرجح أن يعوض فيها العمال المولودون في أمريكا انخفاض تدفقات المهاجرين. ونتيجة لذلك، صرح من المرجح أن ترتفع الأسعار في هذه القطاعات.

وبالمثل، صرّح ستان فيوغر، من معهد أميركان إنتربرايز وأحد مؤلفي ورقة العمل، بأن قطاعات الزراعة والترفيه والبناء ستكون الأكثر تضرراً من انخفاض المعروض من العمالة.

وأضاف أنه من ناحية الطلب، سيؤثر انخفاض عدد العمال المولودين في الخارج بشكل أكبر على قطاع العقارات، بالإضافة إلى قطاعي التجزئة والمرافق.

وقال بيري "قد تتمكن الشركات الكبيرة من جذب المزيد من العمال ليحلوا محلها، وعادة ما يدفعون أجوراً أعلى، في حين أن الشركات الأصغر ستكون أكثر عرضة لخطر البقاء في العمل لأن إنتاجيتها وهامش ربحها أقل".

وقال زافودني أيضًا إن الشركات الصغيرة ستعاني أكثر من غيرها - نظرًا لأنها تكافح تقليديًا للوصول إلى برامج العمال المؤقتين مثل تأشيرات H-2A و H-2B - ولكن أصحاب العمل الكبار سيتأثرون أيضًا، وأن "الجميع سيخسرون جزءًا من قاعدة عملائهم".

تقديرات

وتشير تقديرات مجلس الهجرة الأمريكي إلى أن سكان البلاد المولودين في الخارج يمتلكون نحو 1.7 تريليون دولار من القوة الشرائية - منها 299 مليار دولار تأتي من المهاجرين غير المسجلين - ودفعوا 167 مليار دولار في الإيجار في عام 2023.

وكما جاء في ورقة بحثية صادرة عن معهد أميركان إنتربرايز، فإن انخفاض الإنفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص عائدات الأعمال، مما سيؤدي إلى تسريح العمال ووضع شكل آخر من أشكال الضغط على سوق العمل إلى جانب القوى العاملة المتراجعة.

وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية المحتملة، لا يظهر ترامب أي علامات على التراجع عن وعوده الانتخابية فيما يتصل بالهجرة، مع استمرار عمليات الترحيل على قدم وساق ، وتوقيع الرئيس مؤخرا على مشروع قانون المصالحة الذي أقره الحزب الجمهوري والذي يحرر نحو 150 مليار دولار للمساعدة في تنفيذ هذا الجزء من أجندته.

وقال ستان فيوجر من معهد أميركان إنتربرايز عندما سُئل عما إذا كان التأثير على النمو الاقتصادي قد يدفع إلى إعادة النظر في موقف الإدارة: "آمل ذلك، رغم أنني لست متفائلاً".

وأضاف: "أعتقد أن الأشخاص الذين يقودون سياسة الهجرة في البيت الأبيض لا يهتمون بالتأثير الاقتصادي [أو الإنساني].