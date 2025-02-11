الذهب يتوهج عند ذروة فوق 2900 دولار

شهدت أسعار الذهب، أمس، صعوداً قوياً بأكثر من 1 % إلى مستوى قياسي، بعدما أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مخاوف من حرب تجارية عالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 2900.39 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2903.08 دولارات في وقت سابق من التعاملات، وهذه هي سابع ذروة يسجلها الذهب هذا العام، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 2926.60 دولاراً.

وقال ترامب، الأحد، إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة تبلغ 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى أمريكا، والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات مؤشرات أسعار المستهلكين، وأسعار المنتجين. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 32.25 دولاراً وزاد البلاتين 0.6 % إلى 982.35 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.8 % إلى 972 دولاراً.