النفط يرتفع متجاوزاً مخاوف رسوم ترامب

ارتفعت أسعار النفط، أمس، لتتعافى بعد تراجعها الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، إذ تجاهل المستثمرون، فيما يبدو، أحدث تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن واردات الصلب والألمنيوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتاً، أو واحداً بالمئة، إلى 75.40 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 09.38 بتوقيت جرينتش، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً أو 1 %، إلى 71.72 دولاراً للبرميل.

وسجلت سوق النفط الأسبوع الماضي تراجعاً أسبوعياً للمرة الثالثة على التوالي بسبب المخاوف من حرب تجارية عالمية.

وقال ترامب، إنه سيعلن عن رسوم جمركية 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة في تصعيد كبير آخر في سياسته التجارية.

وقبل أسبوع واحد فقط، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، لكنه علق فرض الرسوم على كندا والمكسيك المجاورتين في اليوم التالي.