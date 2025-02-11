الرسوم الجمركية تتلاعب بالعملات الرئيسة

وضعت التهديدات الجديدة، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية ضغوطاً على اليورو، وعلى الدولارين الأسترالي والكندي، أمس، وذلك على الرغم من أن التحركات كانت أقل حدة من التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إنه سيعلن رسوماً جمركية جديدة بنسبة 25 في المئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم جمركية متبادلة ستطبق على جميع الدول، وستطابق معدلات الرسوم الجمركية، التي تفرضها كل دولة.

وتؤجج هذه الخطوة التوتر بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، كما من المقرر أن تسري، اليوم، الرسوم الجمركية، التي فرضتها الصين على السلع الأمريكية رداً على إجراءات ترامب.

وكان الدولار الكندي بين أكبر الخاسرين من عملات الدول المتقدمة، إذ صعد الدولار الأمريكي 0.33 في المئة إلى 1.4347 دولار كندي، وكندا من أكبر موردي الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وانخفض اليورو بنحو 0.5 في المئة خلال التعاملات الآسيوية، لكنه وصل في أحدث التعاملات إلى 1.03125 دولار بانخفاض 0.14 في المئة، كما قلص الدولار الأسترالي خسائره المبكرة، لينخفض في أحدث التداولات 0.13 في المئة عند 0.6269 دولار.

ونزل اليورو إلى 1.0125 دولار، الاثنين الماضي، مسجلاً أدنى مستوى في عامين عندما بلغت المخاوف إزاء الرسوم الجمركية ذروتها في ذلك اليوم.

وكان التحرك الأكبر خلال الجلسة من نصيب العملة اليابانية التي تقدم عليها الدولار 0.7 في المئة، مسجلاً 152.43 يناً.وسجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، متراجعاً عن عتبة رئيسية وسط تصاعد التوتر التجاري.

وانخفضت العملة الصينية في التعاملات على البر الرئيسي إلى 7.3074 مقابل الدولار، لتخترق المستوى النفسي المهم عند 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ 20 يناير.