الخبراء يرسمون صورة قاتمة للاقتصاد الألماني في المستقبل

رسم خبراء الاقتصاد والأعمال في جميع أنحاء العالم تقريبا صورة قاتمة للاقتصاد الألماني خلال الأعوام المقبلة.

ووفقا للخبراء، من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي الألماني أقل من متوسط ​​البلدان الصناعية الأخرى ليس فقط هذا العام، بل أيضا في عامي 2026 و2027.

وأجرى معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية والمعهد السويسري للسياسة الاقتصادية استطلاعا لآراء ما يقرب من 1400 خبير وعالم اقتصادي في 125 دولة في إطار "استطلاع خبراء الاقتصاد" ربع السنوي في ديسمبر الماضي.

ويتوقع المشاركون في الاستطلاع نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 4ر0%، وهو أقل من المعدلات المتوقعة في جميع البلدان الصناعية الأخرى.

ويتوقع الخبراء أن ينمو الاقتصاد العالمي إجمالا بنسبة 9ر2% هذا العام.

وبالنسبة لعامي 2026 و2027، توقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع معدلات نمو أعلى قليلا بنحو 1 و3ر1% على التوالي في ألمانيا، وهو ما يظل أقل من متوسط ​​البلدان الصناعية الأخرى. وبحسب المسح، فإن نمو الاقتصاد العالمي ككل قد يتجاوز 3% في كلا العامين.

وقال نيكلاس بوترافكه الخبير الاقتصادي في معهد "إيفو": "ألمانيا تحتاج بشكل عاجل إلى سياسة اقتصادية مختلفة من شأنها تحفيز النمو مرة أخرى" وأضاف"في المنافسة الدولية على المراكز الاقتصادية، فقدت ألمانيا الكثير من جاذبيتها".