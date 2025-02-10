أسعار الذهب تصعد بقوة صوب مستوى قياسي

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين صعودا قويا بأكثر من واحد بالمئة بعدما أثارت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة مخاوف من حرب تجارية عالمية، مما زاد الطلب على الملاذ الآمن ورفع أسعار المعدن الأصفر لمستويات قياسية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2895.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07.58 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2896.35 دولارا في وقت سابق من جلسة اليوم. وكانت هذه هي سابع ذروة يسجلها الذهب هذا العام.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2920.8 دولارا.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس "إعلان ترامب أنه سيفرض رسوما جمركية جديدة يزيد التضخم ويؤجج المخاوف المتعلقة بالنمو. نتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار واستمرار صعود الذهب صوب مستوى ثلاثة آلاف دولار".

وقال ترامب أمس الأحد إنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة تبلغ 25 بالمئة اليوم الاثنين على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة والتي ستضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن، وذلك في تصعيد كبير آخر لسياسته التجارية.

وأضاف ترامب أيضا أنه يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على العديد من الدول غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا، وأن تطبق على كل الدول وتماثل ما تفرضه كل دولة على الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن الافتقار للوضوح بشأن سياسات ترامب وكيف ستؤثر على النمو الاقتصادي والتضخم الذي لا يزال مرتفعا يعزز من نهج التأني فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة خاصة مع بقاء سوق العمل في الولايات المتحدة على متانتها.

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "لا أرى أي احتمال كبير لحدوث تصحيح حتى الآن في هذه المرحلة، ما لم نبدأ في رؤية نوع من الارتفاع القوي للدولار الأمريكي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 32.14 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة.

وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 983.86 دولارا وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 970.15 دولارا.