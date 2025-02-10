أسهم أوروبا ترتفع وسط مخاوف من رسوم جمركية أمريكية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين بدعم من قطاع الطاقة في حين ركزت الأسواق على المخاوف من حرب تجارية كبرى بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 08.10 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر القياسي يوم الجمعة مكاسب أسبوعية للمرة السابعة على التوالي.

وقال ترامب مطلع الأسبوع إنه سيعلن اليوم الاثنين عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وسيكشف عن رسوم جمركية تفرض انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل غدا الثلاثاء أو يوم الأربعاء.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المرجعي لمنطقة اليورو، 2.37 بالمئة بعد تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة.

وارتفعت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9 بالمئة.

وتصدر قطاع شركات النفط والغاز المكاسب، إذ ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة. وصعد المؤشر بدعم من ارتفاع سهم عملاقة النفط بي.بي 6.4 بالمئة، بعد استحواذ إليوت إنفستمنت مانجمنت على حصة في الشركة.

وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.4 بالمئة بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم.

وهبط سهم مجموعة جي.تي.تي 5.4 بالمئة ليهوي إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية جان بابتيست شويميه.