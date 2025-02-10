بعد 233 عاماً على إصداره.. لماذا يريد ترامب وقف سك العملات المعدنية فئة السنت؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه طلب من وزارة الخزانة التوقف عن سك العملات المعدنية فئة سنت واحد ، مما ينهي سلسلة استمرت 233 عامًا من سك العملات المعدنية فئة سنت واحد.

وقال ترامب في منشور على موقعه Truth Social بعد وقت قصير من مغادرته مباراة السوبر بول في نيو أورليانز، إن البنس "السنت"، وهو أحد أول العملات المعدنية التي أصدرتها دار سك العملة الأمريكية بعد إنشائها في عام 1792، يكلف إنتاجه الآن أكثر من سنتينوفق يو إس توداي.

وقال ترامب: "لفترة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تطبع بنسات تكلفنا حرفيًا أكثر من 2 سنت. هذا إسراف شديد!.. لقد أصدرت تعليمات لوزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج بنسات جديدة".

وكان البنس في مرمى نيران مسؤولي ترامب منذ توليه منصبه، في الشهر الماضي، قالت وزارة الطاقة، التي يديرها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك، إن إنتاج 4.5 مليارات بنس في السنة المالية 2023 كلف دافعي الضرائب أكثر من 179 مليون دولار.

وهذا يعني أكثر من 3 سنتات لكل بنس. ويمنح تقدير ترامب الأخير للتكلفة البالغة 2 سنت البنس فرصة، ولكن ليس بالقدر الكافي لمنع إزالته من إنتاج دار سك العملة.

وكتب ترامب "دعونا نتخلص من النفايات في ميزانية دولتنا العظيمة، حتى لو كان ذلك في شكل فلس واحد في كل مرة".

وفي العام المالي 2024، ذكر تقرير دار سك العملة الأمريكية السنوي أن إنتاج وتوزيع بنس واحد يكلف نحو 3.7 سنتات، بزيادة 20% عن العام السابق.

ووفقا للتقرير، فإن الزيادة كانت مدفوعة جزئيا بارتفاع تكاليف المعادن مثل الزنك والنحاس.

وقد دفعت تكاليف الإنتاج المتزايدة بلداناً أخرى إلى التخلص من العملات المعدنية ذات الفئات الصغيرة. فقد توقفت كندا عن تصنيع البنسات في عام 2012، وتوقفت أستراليا عن تداول العملات المعدنية من فئة سنت واحد وسنتين في عام 1992، وفي الولايات المتحدة، قد يتطلب وقف تداول البنس بالكامل الحصول على موافقة الكونغرس.