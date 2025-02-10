الرئيس الكوري يناقش إجراءات التعامل مع رسوم ترامب الجمركية

ناقش الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الاثنين إجراءات التعامل مع تأثير فرض رسوم أمريكية جديدة على قطاع الصلب الكوري الجنوبي والصناعات ذات الصلة، حسبما أعلن مكتبه اليوم الاثنين.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن حكومته ستبدأ في فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم بنسبة 25% بما في ذلك الواردات من كندا والمكسيك، ابتداء من اليوم الاثنين بتوقيت أمريكا، كما يعتزم فرض رسوم إضافية على الواردات في وقت لاحق من الأسبوع.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة المالية قولها إن تشوي التقى بوزير الصناعة ومسؤولين بارزين آخرين لتقييم الوضع، والتوصل لوسيلة للتعامل مع زيادة الرسوم على الواردات الأمريكية المحتملة. ولم تقدم الوزارة مزيد من التفاصيل.