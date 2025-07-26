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أعمال

ارتفاع النفط وتراجع الذهب بدعم آمال التجارة

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رويترز

لندن

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بينما تراجعت أسعار الذهب مدعومة بالتفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً، أو 0.3%، إلى 69.35 دولاراً للبرميل.

وكسبت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.2% إلى 66.18 دولاراً.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 3347.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 3349.80 دولاراً.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% عند 38.85 دولاراً وهبط البلاتين 1.2% إلى 1391.25 دولاراً وخسر البلاديوم 0.2% إلى 1213.76 دولاراً.