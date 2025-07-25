ترامب: جيروم باول ربما يخفض أسعار الفائدة



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه عقد اجتماعاً جيداً مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدا لخفض أسعار الفائدة.

والتقى الرجلان "الخميس" خلال زيارة نادرة الحدوث قام بها ترامب إلى البنك المركزي لتفقد أعمال التجديد الجارية لمبنيين في مقره الرئيسي في واشنطن، والتي انتقدها البيت الأبيض بسبب تكلفتها الباهظة.

وتبادل ترامب وباول وجهات النظر المتباينة حول تكلفة المشروع خلال الزيارة. وانتهز ترامب الفرصة أيضا ليدعو باول علنا مرة أخرى إلى خفض أسعار الفائدة فورا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الجمعة "عقدنا اجتماعا جيدا جدا... أعتقد أننا عقدنا اجتماعا جيدا للغاية بشأن أسعار الفائدة".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25 - 4.50 بالمئة في اختتام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

وقال باول إنه ينبغي على الاحتياطي الاتحادي انتظار المزيد من البيانات قبل تعديل أسعار الفائدة.

وقال البنك المركزي اليوم الجمعة إنه أيضا "ممتن" لتشجيع ترامب على إكمال تجديد مبانيه في واشنطن، وإنه "يتطلع" إلى اكتمال المشروع.







