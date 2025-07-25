ترامب: 50 % فرصة الاتفاق التجاري مع أوروبا و«وول ستريت» ترتفع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن هناك فرصة 50 % لتوصّل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً بذلك لوجود احتمال مماثل لعدم تحقق ذلك.

وأضاف ترامب أنه عقد اجتماعاً جيداً مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعداً لخفض أسعار الفائدة.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، الجمعة، عقب إغلاق عند مستوى غير مسبوق لكل من المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في الجلسة السابقة، بينما يترقب المستثمرون أي مؤشرات عن إحراز تقدم في محادثات التجارة مع استعدادهم للموعد النهائي لتطبيق الرسوم الجمركية في الأول من أغسطس المقبل.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 63.4 نقطة بما يعادل 0.14 % إلى 44757.28 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 6.7 نقاط بما يعادل 0.10 % إلى 6370.01 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع نقطتين أو 0.01 % إلى 21059.941 نقطة.