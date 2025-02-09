تايوان تستعد لتوسيع مشترياتها من الغاز الطبيعي الأمريكي

تستعد تايوان إلى توسيع مشترياتها من الغاز الطبيعي الأمريكي لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي الرسوم الجمركية الأعلى المحتملة، من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات التايوانية، حسب مسؤول في شؤون الاقتصاد.

وأضاف المسؤول أن وزارة الشؤون الاقتصادية وشركة (سي.بي.سي كورب) الحكومية تتخذان خطوات لشراء المزيد من الغاز الطبيعي في أعقاب إعلان ترامب عن خطة لتوسيع إنتاج النفط والغاز بشكل واسع لتصدير الطاقة الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم وتقليص العجز التجاري الدولي في البلاد، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) اليوم الأحد.

وقال ترامب أيضا إنه سيعلن عن خطته لفرض رسوم جمركية على الواردات من الكثير من الدول، في المستقبل القريب، مستهدفا شركاء تجاريين ، بما في ذلك الصين وتايوان والهند.

وأشارت بيانات جمعتها وزارة المالية في تايوان إلى أن الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة ارتفع إلى رقم قياسي هو 88ر64 مليار دولار العام الماضي.