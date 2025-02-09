بعد لقاء ترامب.. إيشيبا متفائل بإمكانية تجنب اليابان الرسوم الجمركية

أبدى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا اليوم الأحد تفاؤله من إمكانية تجنب بلاده للرسوم الجمركية الأمريكية الكبيرة، قائلا إن الرئيس دونالد ترامب "أدرك أهمية" الاستثمار الضخم لليابان في الولايات المتحدة وما يوفره من فرص عمل هناك.

وفي أول قمة له في البيت الأبيض يوم الجمعة، قال إيشيبا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إنه اطلع ترامب على عدد شركات صناعة السيارات اليابانية التي توفر فرص عمل في الولايات المتحدة.

وقال إيشيبا إنهما لم يناقشا على وجه التحديد الرسوم الجمركية على السيارات، لكنه أشار إلى إنه لا يعرف ما إذا كانت اليابان ستخضع للرسوم الجمركية المتبادلة التي قال ترامب إنه ينوي فرضها على الواردات.

وحتى الآن، نجت طوكيو من الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في أسابيعه الأولى في منصبه. فقد أعلن عن فرض رسوم جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين، لكنه أرجأ فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جيرانه في أمريكا الشمالية للسماح بإجراء محادثات.

وتهدد التوترات التجارية المتصاعدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير بالإضرار بالاقتصاد العالمي.

وقال إيشيبا إنه يعتقد أن ترامب "أدرك حقيقة أن اليابان كانت أكبر مستثمر على مستوى العالم في الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات متتالية، وبالتالي فهي مختلفة عن الدول الأخرى".

وأضاف "اليابان توفر العديد من الوظائف في الولايات المتحدة. وأعتقد أن (واشنطن) لن تتجه مباشرة إلى فكرة فرض رسوم جمركية أعلى".

وعبر إيشيبا عن تفاؤله بأنه يمكن لليابان والولايات المتحدة تجنب حرب تبادل الرسوم الجمركية، مؤكدا أن الرسوم الجمركية يجب أن توضع بطريقة "تفيد الجانبين".

وقال إيشيبا "إن أي إجراء يستغل أو يستبعد الجانب الآخر لن يدوم".

وأضاف "السؤال هو ما إذا كانت هناك أي مشكلة بين اليابان والولايات المتحدة تبرر فرض تعريفات جمركية أعلى".

كانت اليابان صاحبة أعلى استثمار مباشر أجنبي في الولايات المتحدة في عام 2023 عند 783.3 مليار دولار، تليها كندا وألمانيا، وفقا لأحدث بيانات وزارة التجارة الأمريكية.