الذهب يهبط وسط تفاؤل بشأن مفاوضات التجارة وتراجع الدولار يحد من الخسائر

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تأثر الطلب على الملاذ الآمن بمؤشرات على تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، إلا أن تراجع الدولار بشكل عام حد من خسائر المعدن النفيس.

بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش، خسر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3363.91 دولارا للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن كسب 0.4 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3365.50 دولارا.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا "نحن نشهد في الأساس بعض عمليات جني الأرباح من مضاربين نظرا لأننا بدأنا الآن في رؤية هذا التفاؤل في السوق".

وأضاف "مع هذا، فإن الدولار في اتجاه التراجع. وعلاوة على ذلك، لا يزال لدينا توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في هذه المرحلة وهي تدعم الذهب بالقرب من مستوى 3360 دولارا".

وقال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصدد إبرام اتفاق تجاري من شأنه أن يؤدي إلى فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب إبرام واشنطن اتفاقا مع اليابان.

وصعد مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك لمستويات قياسية عند الإغلاق خلال الليل إذ عززت دلائل انحسار التوتر التجاري العالمي معنويات المخاطرة بين المستثمرين.

من ناحية أخرى، يتجه مؤشر الدولار إلى أسوأ أسبوع له في شهر، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من تباطؤ التوظيف مما يجعل من الصعب على الباحثين عن العمل العثور على وظيفة.

ومن المرجح أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 29 و30 يوليو تموز، وترى الأسواق احتمالا بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر .

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة عند 39.14 دولارا للأوقية في طريقها لمكاسب أسبوعية تبلغ 2.5 بالمئة.

وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1407.10 دولار وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1238.73 دولارا.