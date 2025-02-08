دعوة إلى أسبوع عمل من 40 ساعة في ألمانيا

دعا رئيس الاتحاد الألماني لأرباب العمل، راينر دولغر، إلى زيادة ساعات العمل الأسبوعية.

وقال دولغر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "سيكون من الجيد أن نعود إلى نظام عمل 40 ساعة أسبوعيا مع زيادة عدد الموظفين".

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية في ألمانيا خلال عام 2023 نحو 3ر34 ساعة.

وأضاف دولغر: "إذا كنا سعداء أن لدينا حاليا 46 مليون شخص يعملون، يتعين علينا أيضا أن نتحدث عن حقيقة أن هؤلاء الـ46 مليونا لا يعملون أكثر بكثير مما كان يفعله الألمان قبل نحو 20 عاما"، مشيرا إلى أن عدد الموظفين والسكان في ذلك الوقت كان أقل.

وأضاف دولغر: "لا يزال نجاح الاقتصاد يقاس بمخرجاته. عندما ننجز نفس القدر الذي كنا ننجزه قبل عشرين عاما، لكن بعدد أكبر من الموظفين، فإن هذا يعني أننا لم نحقق الكثير"، موضحا أن ألمانيا تحتاج إلى تعزيز الكفاءة.

وقال: "ألمانيا تحتاج أيضا إلى المزيد من المدارس ودور الحضانة التي تعمل طوال اليوم ــ حينها سيتمكن الأشخاص المتعلمون تعليما جيدا ولديهم أطفال صغار، والذين يرغبون في العمل أكثر، من العمل أكثر مرة أخرى".

وأشار دولغر إلى ضرورة أن تكون هناك حوافز للعمل الإضافي، وقال: "يجب أن يصبح العمل مجديا مرة أخرى، ويجب أن يكون هناك المزيد من الدخل الصافي من الدخل الإجمالي مرة أخرى".