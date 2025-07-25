6.4 مليارات دولار أرباح «نستله» في النصف الأول بانخفاض 10 %

أعلنت شركة «نستله» السويسرية للأغذية نتائج أرباحها خلال النصف الأول من العام، حيث انخفض صافي أرباحها بنسبة 10.3% ليصل إلى 5.1 مليارات فرنك سويسري (6.4 مليارات دولار).

وانخفض الربح الأساسي للسهم بنسبة 9% ليصل إلى 1.97 فرنك، مدفوعاً بتراجع صافي الأرباح، وهو ما قابله جزئياً تأثير برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي انتهى في ديسمبر من عام 2024. وانخفض إجمالي المبيعات التي تم الإعلان عنها في النصف الأول، بنسبة 1.8% ليصل إلى 44.2 مليار فرنك، وبلغ النمو العضوي 2.9%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة، لوران فريكس، في بيان: «حافظنا على توقعاتنا لعام 2025، بينما كان لدينا معرفة بزيادة المخاطر وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي».

وأضاف: «ما زلنا على ثقة بأن إجراءاتنا لتعزيز الأداء والتحول ستحقق طموحاتنا فيما يخص تحقيق النمو والأرباح على المدى المتوسط».