مستويات قياسية للأسهم الأمريكية.. و«تسلا» دون التريليون دولار

تباين أداء الأسهم الأمريكية، أمس، مع تسجيل مؤشر «ناسداك» مستوى قياسياً جديداً إثر نتائج أعمال قوية لشركة «ألفابت» الشركة الأم لـ«جوجل».

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% أو 270 نقطة إلى 44739 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 6364 نقطة، مقلصاً مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6371 نقطة.

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وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% إلى 21063 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً عند 21107 نقاط. وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 2.85% إلى 195.08 دولاراً، فيما انخفض سهم «تسلا» بنسبة 8.65% إلى 303.6 دولارات، وتراجع سهم «آي بي إم» بنسبة 8.6% إلى 257.67 دولاراً، مع تقييم نتائج الأعمال الفصلية.

تراجع سهم «تسلا»، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية عن نتائج أعمال فصلية دون التوقعات، مع تراجع مبيعات المركبات للربع الثاني على التوالي. وانخفض سهم الشركة بنسبة 7.50% إلى 307.65 دولارات، بعدما لامس 301 دولار في وقت سابق من التداولات.

وانخفضت القيمة السوقية للشركة دون تريليون دولار، عند 990 مليار دولار، لتحل في المركز الحادي عشر بقائمة أكبر الشركات في العالم خلف «بيركشاير هاثاواي» البالغة قيمتها 1.04 تريليون دولار.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونتائج الشركات.

بينما يترقب المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% خلال التداولات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

وصعدت معظم البورصات في أوروبا مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني 0.9%، والمؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.9% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويسجل مكاسب لسادس جلسة على التوالي، كما ارتفع كاك الفرنسي بنسبة 0.30%، فيما تراجع فوتسي الإيطالي بنسبة 0.26%.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق التجاري المتوقع سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية تبلغ 15% على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدلاً من 30% كان من المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس.

وقادت أسهم البنوك مكاسب القطاعات الأوروبية بارتفاعها 2.3% بدعم صعود سهم دويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا.وزاد سهم دويتشه بنك الألماني 4.4% بعد أن عاود تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام، والتي جاءت أفضل من المتوقع.

وصعد أيضاً سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 1.9% بعد أن أعلن انخفاضاً أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني.

وارتفع سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية 2% ليعطي دفعة قوية للمؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

وانخفض سهم شركة نستله السويسرية الكبيرة للمواد الاستهلاكية 4.5% بعد أن أعلنت عن مراجعة استراتيجية لأعمالها في مجال الفيتامينات وعن نتائج النصف الأول.

اليابان

ارتفع المؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى خلال عام من جديد، إذ صعدت الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع واشنطن.

وصعد المؤشر توبكس بنحو 2.1% ليسجل 2986.63 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وارتفع المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2.2% ليصل إلى 42065.83 نقطة، متجاوزاً مستوى 42 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

وأدى الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الرسوم المتبادلة والخاصة بالسيارات إلى 15% من 25% التي هددت بها واشنطن في السابق.

واستفادت السوق أيضاً من المؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق قريباً على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وكسب المؤشر توبكس 3.2% وصعد المؤشر نيكاي 3.5% الأربعاء.

وقادت البنوك المكاسب، إذ قفز مؤشر القطاع 3.7% ليحتل الصدارة بين 33 مؤشراً صناعياً في البورصة. وانتعش قطاع البنوك بفضل التوقعات بأن الوضوح الاقتصادي الذي يوفره الاتفاق التجاري بشأن الرسوم الجمركية سيسمح لبنك اليابان باستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.