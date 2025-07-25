تفاؤل بمفاوضات التجارة يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية الأمريكية، التي من شأنها تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، بما يتجاوز التوقعات بكثير.

وخلال التعاملات، زادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أو 0.89 %، إلى 69.12 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً، بما يعادل 1.12 %، لتسجل 65.98 دولاراً.

وذكر دبلوماسيان أوروبيان، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بصدد إبرام اتفاق تجاري، قد يشمل رسوماً أساسية أمريكية، 15 % على سلع التكتل وإعفاءات محتملة، ما يمهد الطريق لاتفاق تجاري رئيس آخر، بعد اتفاق اليابان.

وعلى جانب الإمدادات، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، بمقدار 3.2 ملايين برميل، إلى 419 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، بهبوط 1.6 مليون برميل.

وتلقت الأسعار بعض الدعم أيضاً من تعليق صادرات الخام الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي، وتوقف مؤقت للتحميل في الموانئ الروسية الرئيسة على البحر الأسود، قبل استئنافه.