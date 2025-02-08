الرسوم الجمركية تكبّد النفط ثالث خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية، لكنها تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي بضغط من تجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين، وتهديداته بفرض رسوم جمركية على دول أخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 %، إلى 74.72 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، لكنها تتجه للتراجع بواقع 2.6 % خلال الأسبوع.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً، أو 0.5 %، إلى 70.98 دولاراً للبرميل، ويتجه للانخفاض بنحو 2.1 % على أساس أسبوعي.

وأعلن ترامب مطلع الأسبوع فرض رسوم جمركية 10 % على الواردات الصينية ضمن خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأمريكي، لكنه علق خططاً لفرض تعريفات جمركية كبيرة على المكسيك وكندا. وانخفضت أسعار النفط عند التسوية أول من أمس بعد أن تعهد ترامب مجدداً بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط ما أثار قلق المتعاملين.