الذهب يتوهج بمكاسب للأسبوع السادس

صعدت أسعار الذهب، أمس، وتحركت قرب مستويات قياسية مرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي بعدما عززت المخاوف من حرب تجارية الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2864.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وزاد بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع. وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولاراً يوم الأربعاء الماضي. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2887.50 دولاراً.

وأبقى جولدمان ساكس الخميس على تقديراته لوصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول الربع الثاني من 2026، على الرغم من توقع انخفاض مؤقت إذا تقلص عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 32.26 دولاراً واستقر البلاتين عند 985.80 دولاراً وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 977.33 دولاراً. وسجل كل من الفضة والبلاتين ارتفاعاً خلال الأسبوع.