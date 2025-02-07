ترامب يأمر بتأجيل تطبيق الرسوم على الواردات الصينية منخفضة الكُلفة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة الكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.





