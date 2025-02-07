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أعمال

ترامب يأمر بتأجيل تطبيق الرسوم على الواردات الصينية منخفضة الكُلفة

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رويترز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي يقضي بإرجاء الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة الكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجة الواردات وجمع عائدات الرسوم.