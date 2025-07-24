هبوط حاد في الأرباح الفصلية لـ«ميتسوبيشي اليابانية»

سجلت «شركة ميتسوبيشي اليابانية» تراجعاً حاداً في أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، متأثرة بانخفاض المبيعات وتراجع الدخل التشغيلي في ظل تحديات واضحة تواجه الشركة في الأسواق العالمية.

أعلنت الشركة انخفاض أرباحها بصورة كبيرة قبل حساب الضرائب لتسجل 6.68 مليارات ين (46.3 مليون دولار) مقارنة بـ41.54 مليار ين خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى تراجع المبيعات وانخفاض الدخل التشغيلي.

وقد تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 5.64 مليارات ين مقارنة بـ35.52 مليار ين خلال العام الماضي. وتراجع صافي الدخل إلى 738 مليون ين أو 0.55 ين للسهم، مقارنة بـ29.47 مليار ين أو 19.82 ين للسهم خلال العام الماضي.

وتراجعت المبيعات الربعية إلى 609.09 مليارات ين مقارنة بـ627.52 مليار ين خلال العام الماضي.

وتوقعت ميتسوبيشي نمو المبيعات بنسبة 5.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.95 تريليون ين، ومع ذلك من المتوقع انخفاض صافي الدخل بنسبة 2.4% ليصل إلى 40 مليار ين.