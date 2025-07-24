«ويز إير» تخفض وتيرة استلام الطائرات.. وسهم الشركة يهوي 10%

بدأت شركة «ويز إير هولدينغز» (Wizz Air Holdings) تقليص وتيرة نموها، مع استمرار الضغوط المستمرة على التكاليف التي تواجهها شركة الطيران منخفضة التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي، جوزيف فارادي، خلال مقابلة يوم الخميس، إن شركة الطيران المجرية تعتزم إبطاء وتيرة استلام طائراتها من «إيرباص»، وتقليص طلبيات طراز (A321 XLR)، بالإضافة إلى خفض عملياتها في الشرق الأوسط.

لم تصدر الشركة أي توقعات مالية لعام 2026 في تقرير النتائج المالية ما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 10%.

وقال فارادي: «هناك العديد من العوامل التي تؤثر في أداء الشركة»، مضيفاً: «بمجرد أن نحصل على رؤية أوضح وأكثر قابلية للتنبؤ سنصدر توقعات من جديد».

تعاني «ويز إير» من صعوبة في السيطرة على ارتفاع التكاليف، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقف عدد من طائراتها عن العمل بسبب مشكلات مستمرة في محركات «برات آند ويتني» المثبتة على طائرات «إيرباص» التابعة لها.

وأشار فارادي إلى أن «ويز إير» تعيد جدولة تسلم طائراتها الجديدة، لأنها لم تعد بحاجة إلى عدد كبير منها، في ظل نقل 12 طائرة من قاعدتها في أبوظبي إلى وجهات أخرى، وتسريع وتيرة إعادة الطائرات المتوقفة إلى الخدمة. وأضاف أن الشركة تدرس تقليصاً كبيراً لطلبية طائرات «XLR» التي يبلغ عددها حالياً 47 طائرة.

يضم أسطول «ويز إير» حالياً طائرتين من أطول طرازات «إيرباص» ضمن فئة الطائرات ضيقة البدن.

كما سجلت «ويز إير» تحسناً طفيفاً في مواجهة اضطرابات التشغيل، مع بقاء 41 طائرة خارج الخدمة حتى نهاية يونيو، مقارنة بـ 46 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويُتوقع أن يبلغ متوسط عدد الطائرات المتوقفة عن العمل خلال العام المالي 2026 نحو 35 طائرة، انخفاضاً من 44 طائرة في عام 2025.