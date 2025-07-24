8 طرق ذكية لحجز تذاكر طيران أرخص في الصيف

مع بدء موسم الإجازات الصيفية، تبدأ العائلات في التخطيط للسفر، لكن الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران قد يُعقّد هذه الخطط. ومع ذلك، هناك طرق ذكية تتيح لك الحصول على أفضل الصفقات وتوسيع ميزانية السفر دون التضحية بالوجهة التي تحلم بها. إليك أبرز الحيل المجربة لتوفير المال عند حجز تذاكر الطيران هذا الصيف:

تفقّد مواقع شركات الطيران مباشرة

رغم فائدة مواقع المقارنة، فإن الحجز عبر الموقع الرسمي لشركة الطيران قد يكشف عن عروض حصرية، خصوصًا عند استخدام خاصية "عرض التواريخ الأرخص".

فعّل وضع التصفح المتخفي

مواقع حجز الطيران تراقب نشاطك باستخدام ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، ما يؤدي أحيانًا إلى رفع الأسعار عند إعادة البحث. تجنب ذلك باستخدام "الوضع المخفي" أو امسح سجل التصفح وملفات الكوكيز قبل كل عملية بحث.

تجنّب الحجز في عطلات نهاية الأسبوع

أسعار التذاكر ترتفع عادةً في أيام الجمعة والسبت والأعياد. للحجز بسعر أقل، ابحث في أيام منتصف الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء).

إضافات تتبع الأسعار

استفد من ملحقات المتصفح مثل Flight Fare Compare أو CheaperThere، التي تُنبّهك عند انخفاض أسعار الرحلات على مسارات معينة.

استخدم Google Flights بذكاء

تُعد "رحلات جوجل" أداة قوية تتيح لك مقارنة الأسعار على مدار شهرين، كما تُظهر إن كانت الأسعار حالياً مرتفعة أم مناسبة استنادًا إلى بيانات تاريخية.

تابع حسابات شركات الطيران على السوشيال ميديا

تُنشر العروض المؤقتة والتخفيضات الحصرية أولًا على حسابات تويتر وإنستغرام. المتابعة المستمرة تمنحك فرصة الحجز قبل نفاد العروض.

كن مرنًا في توقيت السفر

السفر في أوقات غير معتادة مثل منتصف الليل أو الفجر قد يكون أرخص بكثير من أوقات الذروة.

استخدم بطاقات السفر وبرامج الولاء

بطاقات الائتمان المرتبطة بالسفر تتيح مزايا مثل استرجاع نقدي أو خصومات فورية. كما أن التسجيل في برامج ولاء شركات الطيران يمنحك نقاطًا يمكن استبدالها في الرحلات المستقبلية.