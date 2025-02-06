صندوق النقد: من السابق لأوانه معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية



قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس: «إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات».

ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت: «إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى».

وحين سئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب، والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك: «إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل».