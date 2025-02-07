ارتفاع مفاجئ في طلبيات القطاع الصناعي الألماني

ارتفع الطلب الصناعي في ألمانيا على نحو مفاجئ في ديسمبر الماضي، فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، أن الطلبات في قطاع التصنيع ارتفعت في ديسمبر الماضي بنسبة 6.9% على أساس شهري، وكان المحللون يتوقعون في المتوسط نمواً بنسبة 2% فقط.

ودون أخذ الطلبيات الكبيرة في الاعتبار كان الطلب الصناعي سيرتفع بنحو 2.2% فقط على أساس شهري،

وجاء التحسن في الطلب الصناعي عقب انتكاستين متتاليتين، حيث تراجع الطلب في نوفمبر 5.2% وفي أكتوبر 1.5% وبالمقارنة بعام 2024 بأكمله تراجع الطلب الصناعي 3% مقارنة بعام 2023.

وعلى أساس سنوي كان التطور في ديسمبر أفضل من المتوقع، حيث تراجع 6.3% بعد أن توقع المحللون تراجعاً 10.5%.

ويعد تباطؤ التطور في القطاع الصناعي أحد الأسباب الرئيسية للضعف الاقتصادي العام في ألمانيا، وانكمش الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا للعام الثاني 2024.

وخفضت الحكومة الألمانية مؤخراً توقعاتها الاقتصادية لعام 2025 بشكل كبير حيث تتوقع نمواً طفيفاً بنحو 0.3% بعد أن كانت تتوقع في الخريف الماضي نمواً 1.1% في 2025.

وتحدث توماس جيتسل، كبير خبراء الاقتصاد في «في بي بنك»، عن زيادة سارة في الطلب الصناعي نهاية 2024، مضيفاً أن تفاصيل التطور مشجعة أيضاً.

وقال: «لكن النظرة العامة للعام الماضي تبدو صادمة، إذ لم يكن هناك أي تغير في الاتجاه».