الذهب قرب مستويات قياسية وسط استمرار المخاوف من حرب تجارية

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس لتحوم قرب أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجلته في الجلسة السابقة بعدما عززت المخاوف من تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة الطلب على الملاذ الآمن.

يأتي هذا بينما يترقب المستثمرون بيانات وظائف للحصول على مؤشرات حول قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2867.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.32 بتوقيت غرينتش.

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2882.16 دولارا في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2887.10 دولارا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع فرضت الصين رسوما جمركية على سلع أمريكية ردا على رسوم جمركية أمريكية جديدة، ما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس في عجلة من أمره للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ من أجل تهدئة التوتر.

ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير للتوظيف في الولايات المتحدة، من المقرر نشره غدا الجمعة، المزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد بشكل عام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.35 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 981.81 دولارا وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 990.66 دولارا.