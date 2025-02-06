النفط يقلص خسائره بعد موجة بيع

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس لتستقر بعد موجة بيع شهدتها في اليوم السابق بعد أن رفعت شركة أرامكو السعودية أسعار النفط لشهر مارس بشكل حاد.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 74.75 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.48 بتوقيت غرينتش. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.25 بالمئة إلى 71.21 دولارا للبرميل.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أمس الأربعاء أنها ستزيد بشكل كبير الأسعار للمشترين في آسيا تسليم مارس وسط ارتفاع الطلب من الصين والهند في وقت تتسبب فيه العقوبات الأمريكية في اضطراب الإمدادات الروسية.

وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات جديدة صارمة على تجارة النفط الروسية، مستهدفة "سفن أسطول الظل" التي يُعتقد أنها تستخدم للتهرب من الحصار التجاري.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وهو ما يعكس بالتالي ضعف الطلب.