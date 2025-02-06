الدولار يتراجع لأدنى مستوى في 8 أسابيع مقابل الين

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل الين وظل قرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، وسط تراجع قلق المستثمرين إزاء حرب تجارية عالمية قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وتلقت العملة اليابانية دعما أيضا من التوقعات المتزايدة بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مجددا بعد دعوة مسؤول بالبنك المركزي إلى المضي في رفع الفائدة بعد يوم من بيانات أجور قوية.

وظل الجنيه الإسترليني قويا رغم توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض الدولار 0.5 بالمئة إلى 151.81 ينا بحلول الساعة 01.40 بتوقيت غرينتش ليسجل أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر، بعد انخفاض بواقع 1.1 بالمئة أمس الأربعاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2509 دولار بعدما ارتفع إلى 1.2550 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ السابع من يناير.

كما استقر اليورو عند 1.0401 دولار بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة أمس الأربعاء.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى عند 107.57، وهو مستوى ليس ببعيد عن المستوى المنخفض الذي سجله الليلة الماضية عند 107.29.

وزاد اليوان في الخارج قليلا إلى 7.2775 مقابل الدولار.

وسيكون الاختبار الرئيسي القادم لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية هو بيانات الرواتب الشهرية المقرر صدورها غدا الجمعة.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن فإن الأسواق تتوقع بشكل كامل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول يوليو وخفضا بواقع 46.3 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا 92 بالمئة. وبالنسبة لبنك اليابان، تتوقع السوق بنحو 94.8 بالمئة رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر.