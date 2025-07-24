الدولار يواصل خسائره والين يتذبذب

واجه الدولار صعوبات، أمس، في حين تقلب سعر الين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان، ما عزز التفاؤل بشأن إبرام المزيد من الاتفاقيات قبل أول أغسطس.

وصعد الين إلى أعلى مستوى منذ 11 يوليو عند 146.20 للدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، 97.48 بعد انخفاض استمر 3 أيام، وخسر المؤشر 6.6% منذ إعلان ترامب عن رسوم «يوم التحرير» في الثاني من أبريل.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.19% إلى 0.6568 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.25% إلى 0.60175 دولار، ولم يشهد الجنيه الاسترليني تغيراً يذكر مسجلاً 1.3527 دولار.

واستقر اليورو عند 1.1737 دولار، منخفضاً 0.15% وارتفعت العملة 13% هذا العام، مع بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية.