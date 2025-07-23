المفوضية الأوروبية.. 111,4مليار دولار رسوم عقابية على ترامب

تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية عقابية على كمية الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 111,4 مليار دولار، في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة ومضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته لفرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس المقبل.

ومازال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي للنزاع مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري والتهديدات بفرض رسوم جمركية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية ال إنه رغم السعي لتجنب فرض الرسوم الماضية، فإنه تم رفع حزمة إجراءات مضادة إلى عواصم الدول الأعضاء للحصول على موافقتها عليها.

وتشمل الإجراءات الأوروبية المقترحة قائمتين معدلتين للسلع الأمريكية تم تقديمهما في وقت سابق، تشملان منتجات صناعية وزراعية.

وكان من المقرر أن يُجري مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل أن يلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة آخر التطورات في وقت لاحق من اليوم.