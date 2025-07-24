100 مليار إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة جمعت مؤخراً ما يقرب من 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية.

وأضاف بيسنت، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، رداً على سؤال حول حجم الإيرادات الحالية من الرسوم: «نحن نقترب من حاجز الـ100 مليار دولار، وأعتقد أننا قد نصل إلى معدل سنوي يبلغ 300 مليار دولار».

وكان بيسنت ألمح في وقت سابق إلى إمكانية بلوغ حاجز الـ300 مليار دولار بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يتضح بعد الإطار الزمني المحدد، الذي يشير إليه بقوله: «ما يقرب من 100 مليار». وشدد الوزير على أن إيرادات الرسوم الجمركية شهدت ارتفاعاً في شهر يونيو، دون أن يذكر رقماً محدداً.

مصدر مهم للإيرادات

أظهرت بيانات الموازنة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الرسوم الجمركية أصبحت مصدراً مهماً لإيرادات الحكومة الفيدرالية؛ إذ ارتفعت إلى 27.2 مليار دولار على أساس إجمالي، و26.6 مليار دولار على أساس صافي بعد احتساب المبالغ المستردة، وتضاعفت بذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويرجح أن تدعم هذه النتائج رؤية الرئيس دونالد ترامب الذي يرى في الرسوم الجمركية مصدرًا ربحيًا فعّالًا، وأداة ضغط في السياسة الخارجية.