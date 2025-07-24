«بوش» الألمانية تعتزم شطب 1100 وظيفة

أكدت شركة بوش التكنولوجية الألمانية، أكبر شركة لإنتاج مستلزمات صناعة السيارات في العالم، أنها تعتزم إعادة هيكلة موقعها في مدينة رويتلينجن جنوبي ألمانيا، بما يشمل أيضاً شطب عدد من الوظائف.

وأوضحت الشركة أن قسم إنتاج وحدات التحكم الإلكترونية في رويتلنجن لم يعد قادراً على المنافسة، ما يستدعي تعديل الهياكل وتخفيض التكاليف.

وتعتزم بوش التركيز مستقبلاً في هذا الموقع على إنتاج أشباه الموصلات، وقالت الشركة إنه بناءً على هذه الخطط، فإنها تتوقع الحاجة إلى شطب ما يصل إلى 1100 وظيفة بحلول نهاية عام 2029، مشيرة إلى أن التقليص سيتم في قسمي تصنيع وإنتاج وحدات التحكم، إضافة إلى قسم الإدارة.

وبالتوازي مع إعادة الهيكلة، تستمر بوش في الاستثمار في مجال أشباه الموصلات، حيث سيتم توسيع مساحة غرف التصنيع النظيفة في رويتلينجن بأكثر من 5000 متر مربع بحلول نهاية 2025، من أجل إنتاج رقائق السيليكون كربيد، والتي تُستخدم في السيارات الكهربائية لزيادة مدى السير وتحسين كفاءة الشحن من خلال تقليل الفاقد في الطاقة.

يذكر أنه في نهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي بوش حول العالم 417 ألفاً و900 شخص، أي أقل بمقدار 11 ألفاً و500 شخص مقارنة بالعام 2023.