انخفاض حاد في أرباح «توتال انرجيز» الفرنسية خلال الربع الرابع

أعلنت شركة توتال انرجيز الفرنسية للطاقة انخفاض أرباحها خلال الربع الرابع إلى 3.96 مليارات دولار مقارنة بـ 5.06 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل المعدل 4.41 مليارات دولار أو 1.90 دولار للسهم، مقارنة بـ 5.23 مليارات دولار أو 2.16 دولار للسهم خلال العام السابق.

وبلغت الإيرادات المعدلة قبل حساب الفائدة والضرائب وضريبة الاستهلاك والإهلاك 10.5 مليارات دولار مقارنة بـ 11.70 مليار دولار العام الماضي. وانخفضت المبيعات إلى 52.51 مليار دولار مقارنة بـ 59.24 مليار دولار العام الماضي.

وانخفض إنتاج المواد الهيدروكربونية إلى 2.43 ألف برميل من مكافئ النفط اليومي بعدما سجل 2.46 ألف برميل خلال العام السابق.

وتوقعت الشركة أن يتراوح إنتاج المواد الهيدروكربونية خلال الربع الأول ما بين 2.5 و2.55 برميل من مكافئ النفط اليومي. وتوقعت الشركة نمو الإنتاج بأكثر من 3%.