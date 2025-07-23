" إكوينور " النرويجية تخسر 955 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية

سجَّلت شركة «إكوينور» النرويجية خسارة بقيمة 955 مليون دولار في مشروع طاقة رياح بحرية بالولايات المتحدة، مُشيرةً إلى أن السبب يرجع إلى الرسوم الجمركية الأميركية وعدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وتبدَّدت الآمال التي عقدها قطاع الطاقة على مشاريع في الولايات المتحدة لإنعاش الطاقة المتجددة، في أول يوم لترامب بمنصبه في يناير الماضي ، عندما أوقف عقود إيجار طاقة الرياح البحرية.

ثم في أبريل، أغلق وزير الداخلية، دوغ بورغوم، مشروع «إمباير ويند» التابع للشركة، في ولاية نيويورك، ثم رفع لاحقاً أمر إيقاف العمل في المشروع. ومع ذلك، فقد وقع الضرر على الشركة.

والأربعاء، أعلنت الشركة عن انخفاض صافي دخلها التشغيلي للربع الثاني، بسبب خسائر بقيمة مليار دولار تقريباً على مشاريعها في طاقة الرياح البحرية بالولايات المتحدة.

وصرَّح تورغريم ريتان، المدير المالي لشركة «إكوينور»، بأن مجموعة من العوامل، منها التعريفات الجمركية، وتغيير الإدارة الأميركية لرأيها بشأن تطوير طاقة الرياح البحرية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية، قد أثَّرت على قيمة محطة المجموعة البرية الكبيرة في جنوب بروكلين، التي بُنيت لخدمة منشآت مزارع الرياح البحرية.

وقال ريتان: «إن هذا الانخفاض في القيمة مدفوع بالتغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة، لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء الإعفاءات الضريبية الاستثمارية للمشاريع الجديدة. كما أن هناك تعريفات جمركية وأمراً رئاسياً يوقف منح تراخيص مشاريع رياح بحرية جديدة».

وأضافت الشركة أن من أصل 955 مليون دولار من الانخفاض في القيمة، هناك 763 مليون دولار بسبب بمشروع «إمباير ويند 1» ومشروع محطة «ساوث بروكلين» البحرية، بينما يتعلق الباقي بإيجار مزرعة «إمباير ويند 2».

وكانت شركة «إكوينور»، المملوكة للدولة النرويجية بحصة أغلبية، قد فازت بعقد إيجار فيدرالي لمشروع «إمباير ويند» في عام 2017 بعهد إدارة ترامب الأولى، وحصلت على موافقة على خططها الاستثمارية في عام 2023 خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال ريتان إن الرسوم الجمركية، بما في ذلك على الصلب، زادت تكاليف المشروع بمقدار 300 مليون دولار.

وستظل «إكوينور» تحصل على إعفاءات ضريبية للمرحلة الأولى من مشروع «إمباير ويند»، ولكن ليس للمرحلة الثانية. وأضاف ريتان: «من دون إعفاءات ضريبية للاستثمار ومن دون حكومة ترغب في تحقيق ذلك، لن نستثمر فيه».

وتعثرت سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، التي كانت الحكومات تُشيد بها كركيزة أساسية في جهود خفض انبعاثات الكربون، في ظل تصاعد التكاليف والنكسات اللوجيستية.

وصرحت «إكوينور»، الأربعاء، بأن القيمة الدفترية الإجمالية بعد أحدث عمليات تخفيض القيمة بلغت 2.3 مليار دولار.

وبقدرة إنتاجية مُخطط لها تبلغ 810 ميغاواط، يُمكن لمشروع «إمباير ويند - 1» توليد ما يكفي من الكهرباء لتشغيل نصف مليون منزل سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2027.

كما أعلنت «إكوينور»، الأربعاء، عن انخفاض في النتائج الأساسية للربع الثاني، كما كان متوقَّعاً، بسبب انخفاض أسعار النفط.