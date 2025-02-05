اشتعال الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.. جوجل وإنفيديا وإنتل في مرمى النيران

في خضم الحروب التجارية التي تدور رحاها في العالم الآن لا يمكن إغفال الذكاء الاصطناعي والتقنية ودورهما في مثل هذه الحروب بل واستخدامهما كورقة مساومة، فقد فتحت الصين تحقيقا في قضية احتكار ضد شركة جوجل ، كما استهدفت شركتي إنفيديا وإنتل كجزء من مجموعة شاملة من التدابير الانتقامية بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية.

ولم تقدم هيئة مكافحة الاحتكار في الصين تفاصيل حول تحقيق جوجل أو أي جزء من الأعمال سيستهدفه ، لكن مصادر قالت لصحيفة فاينانشال تايمز إنها ستركز على نظام التشغيل أندرويد وما إذا كانت سيطرة جوجل على البرنامج قد أضرت بشركات صناعة الهواتف الصينية.

وقال مسؤولون صينيون إنهم يحققون مع شركة إنفيديا الأمريكية لتوريد الرقائق الإلكترونية بشأن انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، فإن الجهات التنظيمية الصينية تدرس أيضًا فتح تحقيق رسمي ضد شركة إنتل. ولم تتضح على الفور تفاصيل أخرى بشأن القضية المحتملة ضد شركة صناعة الرقائق العملاقة.

ورقة مساومة

وقال دان إيفز، المحلل في شركة ويدبوش، في مذكرة: "كل هذا جزء من لعبة بوكر أكبر بين الولايات المتحدة والصين عندما يتعلق الأمر بمفاوضات التجارة. وفي خضم ثورة الذكاء الاصطناعي، هناك العديد من الرقائق على الطاولة، أولها تيك توك ونافذة الـ 75 يومًا تحت الساعة لإبرام صفقة".

وستستمر تحقيقات جوجل على الرغم من حقيقة أن محرك البحث الخاص بالشركة وغيره من الخدمات الأساسية غير متاحة في الصين منذ عام 2010، وكانت تهديدات الصين باتخاذ إجراءات ضد جوجل خاملة لسنوات قبل أن تصبح ورقة مساومة في النزاع حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

جوجل وإنفيديا وإنتل

وارتفعت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، بنحو 2%. وستعلن الشركة عن أرباحها بعد انتهاء التداولات يوم الثلاثاء. وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.6%. واستقرت أسهم إنتل.

الرسوم الجمركية

وزعم ترامب أن الرسوم الجمركية ضرورية لإعادة التوازن إلى الاتفاقيات التجارية القائمة. وفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين و25% على الواردات من المكسيك وكندا ــ رغم أنه أوقف فرض الرسوم الجمركية على السلعتين الأخيرتين بعد التحدث مع زعماء البلاد.

ولم يكن من المتوقع أن يتحدث ترامب والزعيم الصيني شي جين بينج يوم الثلاثاء بشأن النزاع التجاري، على الرغم من التقارير السابقة التي أشارت إلى العكس.

خمسة معادن أساسية

وردت الصين بتشديد ضوابط التصدير على خمسة معادن أساسية - التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدينوم والإنديوم - على الرغم من أن الخبراء يقولون إن هذه الخطوة من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الشركات الأميركية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال .

الفحم والنفط

وأضافت بكين أيضًا رسومًا جمركية جديدة على الفحم والنفط الأميركيين بالإضافة إلى بعض مصنعي المعدات الزراعية ومالك كالفن كلاين وتومي هيلفيغر.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "هذه التحركات بمثابة تحذيرات من أن الصين تنوي الإضرار بالمصالح الأميركية إذا لزم الأمر، لكنها لا تزال تمنح الصين خيار التراجع".

وأضافت الشركة أن "التحقيق ضد جوجل قد ينتهي دون أي عقوبات".

وعلى الرغم من سحب معظم منتجاتها من الصين، لا تزال جوجل تمتلك مكاتب في بكين وشنغهاي وشنتشن، وتحافظ على بعض العمليات المتعلقة بأعمالها في مجال الإعلان الرقمي وGoogle Cloud.

وتستمد شركة جوجل حوالي 1% من إيراداتها العالمية من الصين.

ويعد التحقيق في الصين صداعاً تنظيمياً آخر لشركة جوجل، والتي تقرر في أغسطس الماضي أنها تحتكر البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وهي تنتظر حالياً قرار القاضي بشأن الحلول المحتملة، بما في ذلك التفكك المحتمل.

وتجري حاليًا أيضًا قضية احتكار فيدرالية منفصلة تستهدف أعمال الإعلان الرقمي لشركة جوجل.