ذعر الأسواق من الحرب التجارية يهبط ببتكوين

واجهت بتكوين وغيرها من الأصول الرقمية موجة جديدة من الضغوط البيعية أمس، وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث فرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية جديدة على بعضهما البعض.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة بحوالي 3.6% إلى 98199 دولاراً، فيما فقدت عملات مشفرة رئيسية أخرى، مثل إيثريوم وسولانا، بعض مكاسبها.

وزعزعت التوترات التجارية المتصاعدة ثقة المستثمرين في الأصول عالية المخاطر، حيث سحب المستثمرون الأمريكيون 235 مليون دولار من 12 صندوقاً متداولاً يركز على بتكوين يوم الاثنين.

كما تراجع الإقبال على العقود المستقبلية القائمة في بتكوين ببورصة المشتقات التابعة لمجموعة «سي إم إي» بنسبة 4%، مما يشير إلى حذر متزايد بين المستثمرين المؤسسيين.

ورغم أن الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يُعرف بتأييده للعملات المشفرة، أعطى دفعة قوية لقطاع الأصول الرقمية بعد فوزه في الانتخابات، إلا أن السوق تواجه الآن ضغوطاً متزايدة بفعل التحديات الجيوسياسية والتنظيمية.

وبلغ سعر بتكوين 98517 دولاراً خلال التداولات، أي أقل بنحو 10% من أعلى مستوى قياسي لها.