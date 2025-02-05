الدولار يحافظ على مكاسبه

حافظ الدولار على مكاسبه أمس، وسط تقييم يصف تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بأنها حيلة تفاوضية، وذلك بعد يوم من تعليقه الإجراءات المقررة على المكسيك وكندا، وبدء سريان الرسوم الجمركية على الصين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، بما يعادل 0.1% إلى 108.5 نقاط، بينما تراجع الدولار الكندي والبيزو بعد صعودهما أول من أمس. وصعد اليوان 0.1% إلى 7.30 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6206 دولار، ولكن هذا أعلى بكثير من المستوى المتدني الذي سجله الإثنين عند 0.6085 دولار، وهو الأضعف منذ أبريل من سنة 2020. ونزل اليورو 0.20% إلى 1.032 دولار.

وهبط الدولار الكندي 0.03% إلى 1.4433 مقابل نظيره الأمريكي، عقب انتعاش حاد من المستوى المتدني البالغ 1.4792 دولار كندي الإثنين، وهو الأضعف منذ سنة 2003.

وانخفض البيزو المكسيكي 0.6 % إلى 20.4686 مقابل الدولار، بعدما قفز بأكثر من 1.5 % في الجلسة الماضية. وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، وذلك بعدما سجل أكبر ارتفاع يومي له في ثلاثة أشهر. وارتفع الدولار 0.40 % إلى 155.38 يناً.