تراجع حاد لفرص العمل بأمريكا في ديسمبر وسط حذر لأصحاب الأعمال

انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة بحدة في ديسمبر، لكن تراجع معدل التسريح من العمل يشير إلى أن سوق العمل لم تتباطأ بصورة مفاجئة. وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، أمس، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 556 ألفاً إلى 7.6 ملايين حتى اليوم الأخير من ديسمبر.

وعُدّلت بيانات نوفمبر بالزيادة قليلاً لتظهر 8.156 ملايين فرصة عمل بدلاً من 8.098 ملايين المعلن عنها سابقاً.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لـ«رويترز» ثمانية ملايين فرصة عمل في ديسمبر. وانخفضت عمليات التسريح 29 ألفاً إلى 1.771 مليون، ومع ذلك أصبح من الصعب على من فقدوا وظائفهم العثور على فرص وسط حذر بين أصحاب العمل تجاه التعيينات الجديدة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25 - 4.50 % الأسبوع الماضي وسط ضبابية بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب.