قيود صينية على تصدير المعادن النادرة

أعلنت وزارة التجارة والجمارك في الصين، الثلاثاء، وضع قيود على تصدير مجموعة من العناصر المعدنية النادرة ومنها التنجستين والتيلرويوم والبييموث والموليبدنيوم والإنديوم، وذلك بأثر فوري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان القول: «إن الحد من تصدير هذه المعادن يستهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية للبلاد».

وأضاف: «إن قيود التصدير ستضمن أيضاً أمان واستقرار سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية في الوقت نفسه».

وفي ديسمبر الماضي، صعّدت الصين التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بفرض حظر على تصدير العديد من المواد الخام التي تستخدم في مجال التكنولوجيا والسلاح، رداً على قرار حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن آنذاك فرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في ذلك الوقت إنه تقرر حظر تصدير معادن الجاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة، مضيفة إن بكين ستفرض أيضاً ضوابط أشد صرامة على مبيعات الجرافيت.

وتستخدم هذه المعادن في مختلف مجالات الصناعات التكنولوجية بدءاً من أشباه الموصلات وحتى الأقمار الاصطناعية وأجهزة الرؤية الليلية. وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات الصين من هذه المعادن إلى الولايات المتحدة بالفعل بعد فرض قيود على تصديرها العام الماضي.

وجاء قرار الصين بعد إعلان البيت الأبيض فرض قيود جديدة على بيع رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تصنعها الشركات الأمريكية وغير الأمريكية إلى الصين. واستهدفت إدارة بايدن إبطاء تطوير الصين لأنظمة أشباه موصلات متقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد قواتها المسلحة.

وتعتبر الصين أكبر مصدر في العالم للعشرات من المعادن الحيوية، وتزايدت المخاوف في واشنطن من سيطرة بكين على هذه السوق منذ قررت فرض قيود أولية على صادرات الجاليوم والجيرمانيوم في العام الماضي.